عماد الدين حسين: مجلس أمناء الحوار الوطني يعبر عن غالبية القوى السياسية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يعبر عن غالبية القوى السياسية المصرية والمجتمعية والمفكرين من كل القوى السياسية، موضحًا: «طلبنا أن أي مواطن لديه فكرة أو اقتراح يرسله، فأرسل لنا أكثر من 130 ألف مقترح ورغبة في الحديث».

الأمانة الفنية ناقشت كل الأفكار والرؤى

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «اكسترا نيوز»: «كل هذه الأفكار وصلت إلى الأمانة الفنية، والشباب في الأكاديمية الوطنية للتدريب مع المستشار محمود فوزي بذلوا جهدا كبيرا يستحقون التحية عليه من أجل فرز وتصنيف مثل هذه المقترحات والأفكار، كما أن عددا من أعضاء مجلس الأمناء وبخاصة النائب طلعت عبدالقوي أجرى حوارات واقعية في المحافظة مع القوى السياسية والمؤسسات والنقابات والهيئات والأندية لسؤال الناس حول ما يريدونه».

أكثر من 100 قضية يناقشها الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «تجمعت كل هذه الأشياء أمام الأمناء لصياغة الأفكار التي منها اللجان والقضايا داخل اللجان والمحاور فوصلنا إلى 113 قضية تناقشها كل القوى والأحزاب السياسية حتى نصل إلى توافقات تعبر عن الواقع الموجود في المجتمع ونرفع هذه التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأضاف: «من مصلحتنا تقوية الأحزاب عبر وسائل كثيرة جدا، ليس منها دعم المنظمات الأجنبية لأن هذا أمر خطير جدا، والقضية الجوهرية يجب أن تكون تغيير ثقافة الناس وجعلهم ينضمون للأحزاب آمنين مطمئنين من أجل التصويت على برامجها وتصل الأحزاب للسلطة وتنفذ برامجها».