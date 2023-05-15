عماد الدين حسين: الحوار الوطني أسس حالة من التوافق لم تكن موجودة من قبل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ أمس الأحد كان اليوم الرسمي الأول في انطلاق الحوار الوطني بشكله الفعلي بعدما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقده في أبريل من العام الماضي، مشددًا على أن الحوار الوطني حتى قبل أن يبدأ رسميا خلق حالة من التوافق السياسي لم تكن موجودة من قبل.

انعقاد الجلسات التحضيرية

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «DMC»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أن مجلس الأمناء ظل ينعقد منذ دعوة الرئيس على دار 24 جلسة واتخذ كل الإجراءات التحضيرية والإجرائية، وكان ذلك مهما من أجل بدء الجلسات الفعلية.

الجلسة الافتتاحية في 3 مايو

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «في الثالث من مايو كانت الجلسة الافتتاحية للحوار وشاهدنا مشهدا حضاريا عظيما، وكان أمس الأحد بداية الانعقاد الفعلي للحوار، حيث إن القوى السياسية المختلفة جلست على منصة واحدة وناقشت بتحضر النظام الانتخابي، حيث كان الأمس مخصصا للمحور السياسي، وجرى مناقشة مكافحة التمييز».