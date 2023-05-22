أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني شكل حالة من الحراك في الشارع

قالت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مقررة لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، إن الأحزاب يجب أن تجتهد حتى تصل للمواطن، لكن في المقابل كم مرة ظهر أعضاء من الأحزاب غير المشهورة في وسائل الإعلام، حتى يتمكن من تقديم نفسه، فالمواطن لن يتقدم لحزب لا يعرفه، وبالتالي الدعم الإعلامي مطلوب للأحزاب.

أعضاء الحوار يرون بعضهم أول مرة

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «كلام في السياسة» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تكوين المشاركين في الحوار الوطني يغطي مساحة أوسع بكثير من تكوين البرلمان بغرفتيه، والتقى أعضاء من أحزاب يرون بعضهم للمرة الأولى، فبالتالي صعب أن تجمع أي مؤسسة في الدولة الأطياف والأشخاص الذين تمكن الحوار الوطني من جمعهم.

ارتفاع سقف الحرية داخل الجلسات

ولفتت إلى أن الحوار الوطني شكل حالة من الحراك في الشارع، والمواطن بدأ يتساءل عن تطورات الحوار الوطني، مع ارتفاع سقف الحرية في طرح ومناقشة الموضوعات داخل جلسات الحوار الوطني.