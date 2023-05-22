تصحيح عينة عشوائية من امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالمنيا

وجه الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، مدير مديرية التربية والتعليم، بسحب عينة عشوائية من امتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية لتصحيحها، استجابة لشكاوى أولياء الأمور والطلاب.

اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب

وقال نائب محافظ المنيا إنه وفقا لما ستسفر عنه نتائج تصحيح العينة العشوائية فسيتم اتخاذ القرار المناسب لمصلحة الطلاب بإعادة توزيع الدرجات إن لزم الأمر، كما وجه نائب المحافظ بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم حال وجود أي شكوى من طلاب الشهادة الإعدادية وحلها على الفور.

واستقبلت محافظة المنيا العديد من الشكاوى والمناشدات من أهالي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بسبب صعوبة إحدى فقرات الأسئلة في مادة الهندسة الفقرة (أ) من السؤال الخامس.

توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس

وكان نائب محافظ المنيا قد وجه أمس بإعادة توزيع الدرجات للسؤالين الرابع والخامس في مادة الهندسة في امتحان الشهادة الإعدادية للمدارس الرسمية للغات وذلك لوجود اختلاف في امتحان الهندسة باللغة العربية عن النسخة الإنجليزية في إطار الحرص على مصلحة الطلبة والطالبات.

كما تابع نائب محافظ المنيا صباح اليوم، امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المدارس، حيث أدى الطلاب اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بمحيط المدارس والتنسيق والتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى الانتهاء من فترة الامتحانات.