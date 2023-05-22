«تعليم الدقهلية» تعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية

كشف ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، موعد انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، موضحا انتهائها يوم 26 مايو، على أن يتم الإعلان عن النتيجة أول يونيو المقبل.

استمرار أعمال التصحيح

وأكد «شعبان» لـ«الوطن»، أن التصحيح ما زال مستمرا، حيث بدأ الاثنين الماضي ويستمر لمدة 12 يوما، «عملية تصحيح الامتحان مستمرة حتى 26 مايو، بعدها هيتم عمل الرصد والمراجعة النهائية، وإعلان النتيجة من خلال موقع المديرية».

وأشار أن عملية التصحيح مستمرة خاصة بعد تسريب امتحان الدراسات يوم الخميس 18 مايو، وقرار المديرية بإلغاءه وإعادته السبت 20 مايو، وإحالة المتسبب في التسريب إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

وأضاف أن المديرية تعمل من أجل ظهور النتيجة في الموعد المحدد لها، وهو أول أسبوع في شهر يونيو، «التصحيح كان مستمر، والطلاب بيمتحنوا باقي المواد، وإحنا بنعمل أقصى جهدنا لظهور النتيجة في الموعد المحدد».

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية بدأت السبت 13 مايو، وكان من المقرر انتهائها الخميس الماضي، إلا أنها استمرت ليوم السبت 20 مايو، وأدى 125 ألفًا و509 طلاب وطالبات على مستوى المحافظة الامتحانات في 583 لجنة.