إصابة طالب بــ75 غرزة بعد تدخله لفض مشاجرة في شبرا الخيمة

واقعة مأساوية شهدتها منطقة مسطرد بمنطقة شبرا الخيمة، يوم الخميس الماضي، وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، اعتداء طالب على زميله باستخدام أسلحة بيضاء ونارية؛ للتخويف والترويع، وإصابته في جسده بجروح قطعية بنحو 75 غرزة في الوجه إلى الأذن اليسرى، عندما تدخل الضحية لفض مشاجرة بين المتهم وشخص آخر.

وجرى نقل المجني عليه إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات، وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهم، وما زالت التحقيقات مستمرة.

إصابة طالب بجرح قطعي في مشاجرة

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة ثان شبرالخيمة بالقليوبية، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول الشاب إبراهيم رجب كامل، طالب، مقيم بدائرة القسم، مصابا بجرح قطعي في الوجه من الناحية اليسرى.

ووفقا للتحريات، فإن الواقعة نشبت نتيجة حدوث مشاجرة بين المتهم وآخرين، وتدخل الضحية لفض هذه المشاجرة، لكن اعترض المتهم على تدخله، واعتدى عليه وأصابه بعاهة مستديمة في جسده، وتسبب في خياطة 75 غرزة بالوجه.

ضبط وإحضار المتهم

وتحُرر محضر بالواقعة 13106 لسنة 2023، جنح ثان شبرا الخيمة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للقبض عليه.

تفاصيل صادمة يرويها الضحية

يقول الضحية «إبراهيم رجب» في حديثه لـ«الوطن»، إن الواقعة كانت الخميس الماضي، موضحا: «أثناء خروجي من الامتحان، شاهدت المتهم وأحد الأشخاص يتشاجران لسبب ما، وعندما تدخلت لفض المشاجرة، سبني بأبشع الألفاظ، واعتدى علي وتسبب في إصابتي باستخدام سلاح أبيض (كتر) بـ75 غرزة، وتسبب بقطع في الغدة اللعبية، ولم يكن لي أي خلافات مع أحد منهم، ولم توجد أي علاقة بينهما وكل ما فعتله تدخلي لفض تلك المشاجرة»، مطالبًَا بالقبض على المتهم لأخذ حقه.

وأكد المجني عليه هذا الكلام أثناء استجوابه في محضر الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة.

ما هي عقوبة المتهم القانونية؟

المحامي والخبير القانوني حسين ياسر، قال لـ«الوطن»، إن المادتين رقما 240، و241، من قانون العقوبات، حددتا عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات، بالوصول للسجن المشدد؛ إذ تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات».