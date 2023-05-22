المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية تظاهرات شبرا الخيمة

قضت الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «تظاهرات شبرا الخيمة»، بالسجن 3 سنوات لأحد المتهمين في القضية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت المحكمة قضت بجلسة سابقة بذات القضية بمعاقبة أحد المتهمين من قيادي جماعة الإخوان الإرهابية وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة الأدوات والمطبوعات المضبوطة.

ووفقا لأمر الإحالة الذي ضمّ 11 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية متهمين بالاشتراك في تجمهر الغرض منه الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة ومؤسسات الدولة والكنائس، والاعتداء على رجال الضبط القضائي من الشرطة حال تأديتهم عملهم وإحداث إصابتهم على النحو المبين بالتحقيقات.