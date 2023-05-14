عاطل يطلق الرصاص على مسجل خطر في شبرا الخيمة

لم تخل المنطقة الشعبية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من صوت المواطنين فيها، حتى قطع ذلك الصوت دوي أعيرة نارية وصراخ من قبل شخصين بسبب مشاجرة وقعت بينهما فبادر أحدهما بإطلاق الرصاص على الآخر حتى أصابه في وجهه.

مشاجرة بين شخصين

تجمع عدد من الأهالي في منطقة شبرا الخيمة حول الشخصين محاولين فض النزاع الذي دار بينهما ولكن فشلوا في ذلك، واشتد الصراع بين الطرفين حتى أخرج أحدهما «عاطل»، سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه، وأطلق النيران على الآخر «مسجل خطر» بسبب خلافات بينهما.

لم يتراجع المتهم بعد إصابة ضحيته ولكن أخذ يلوح بالسلاح الناري الذي يمسكه في يديه، مهددًا من الاقتراب منه أو حتى محاولة نزع السلاح عنه، فلم يجد الأهالي سبيلًا لردعه سوى الاتصال بالأجهزة الأمنية التي حضرت على الفور.

محاولة إسعاف المجني عليه

وعلى الجانب الآخر حاول الأهالي إسعاف المجني عليه ولكن فشلوا في ذلك، حتى حضرت سيارة الإسعاف التي نقلته إلى أحد المستشفيات بدائرة القسم، وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى والتقابل مع الضحية قرر لهم بأن خلاف نشب بينه وبين المتهم أطلق على إثره النيران في وجهه محدثًا إصابته.

ويخضع المجني عليه للعلاج تحت حراسة أمنية مشددة من قبل مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة، وبعد شفاؤه يتم الاستماع لأقواله مرة أخرى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم واقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأمرت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.