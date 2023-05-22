العثور على جثة سيدة في ترعة المحمودية بالبحيرة

عثر أهالي عزبة شعير التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، على جثة سيدة طافية بترعة المحمودية، وتمكنوا من استخراجها ووضعها على حافة الترعة، وإخطار شرطة النجدة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة ربة منزل في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة دمنهور يفيد عثور أهالي عزبة شعير على جثة سيدة طافية بترعة المحمودية بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وحرر محضر بالواقعة.

التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة

بالانتقال والفحص تبين انتشال الأهالي جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها وترتدي جلبابا أسود اللون، وليس معها ما يثبت هويتها، وتم وضع الجثمان على شاطئ الترعة، وتم معاينة البلاغ وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وجار المتابعة لحين التوصل إلى هوية السيدة وتسليم الجثمان إلى ذويه.