معلومات عن مبادرة حجاج «طريق مكة».. تنفذها السعودية في 7 دول

تعمل المملكة العربية السعودية على تنفيذ مبادرة «طريق مكة» من أجل خدمة ضيوف الرحمن ضمن تنفيذ رؤية السعودية 2030 للعام الخامس على التولي في 7 دول عربية وإسلامية وهي: المملكة المغربية ، إندونيسيا، ماليزيا، بنجلاديش، تركيا وساحل العاج (كوت ديفوار).

آخر تطورات المبادرة السعودية

وأعلنت المبادرة التي اطلقتها المملكة العربية السعودية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» مساء اليوم الاثنين، عن وصول أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة».

هدف مبادرة «طريق مكة»

وتسعى «طريق مكة» لاستقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء الإجراءات من البلدان التي تشملها المبادرة بكل سهول منذ إصدار التأشيرة الإلكترونية مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة عقب التأكد من تحقيق الاشتراطات الصحية والكشف على الحقائب والوصول إلى الحافلات من أجل الانتقال إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة في مسارات مخصصة من قبل المملكة العربية السعودية.

الجهات المسؤولة عن المبادرة

وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة في السعودية والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات من أجل التيسير على حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

متى ظهرت المبادرة لأول مرة ؟

وظهرت هذه المبادرة لأول مرة برعاية السعودية في عام 2018 قبل عامين من جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل رغبة السعودية في زيادة عدد الحجاج والمعتمرين والتيسير عليهم ضمن رؤية المملكة 2030.