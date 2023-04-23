ماذا ينتظر المواطنين بعد عيد الفطر؟.. إجازة وطرح وحدات سكنية ومبادرة رئاسية

العديد من الأحداث تنتظر المواطنين عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تتعلق بحياتهم اليومية ومعيشتهم، وفقا لعدة قرارات أصدرتها الحكومة وأجهزة الدولة، ما بين إجازات وبدء مبادرات رئاسية، وطرح وحدات سكنية.

إجازة عيد العمال 2023

من المفترض أن الموعد الرسمي لإجازة عيد العمال هو يوم الاثنين 1 من مايو المقبل، ولكن من المقرر ترحيل يوم الإجازة إلى يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو، وذلك وفقًا لما أقرته الجريدة الرسمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية أنه، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 الصادر لسنة 1978، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر لسنة 2016، وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 12 الصادر لسنة 2003 ، ستكون الإجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص.

المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطانات «البروستاتا وعنق الرحم والقولون والرئة»

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تتأهب للبدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية التي تح على الكشف عن سرطانات الرئة والبروستاتا وعنق الرحم والقولون.

كما كشف الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون المبادرات الرئاسية، أن بداية التنفيذ في المبادرة الرئاسية عن الأمراض السرطانية سالفة الذكر، سيكون عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، مضيفًا أنها كحد أقصى ستكون في مطلع شهر مايو القادم، وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان مع محرري الصحة من مختلف الصحف والمواقع.

طرح وحدات سكنية بعد عيد الفطر

قال اللواء وليد البارودي، القائم بأعمال رئيس هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، إن الهيئة ستطرح خلال الفترة القادمة وحدات سكنية مثالية بحالة نصف تشطيب بمقابل مادي تنافسي وقليل جدًا، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر لعام 2023.

وأضاف القائم بأعمال رئيس هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، لـ «الوطن» أن الوحدات السكنية، ستطرح في مدينة القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، ومدينة بدر، ومدينة أكتوبر، مؤكدًا أنه في القريب العاجل سيتم توافر كراة الشروط الخاصة بها.