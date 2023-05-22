الشيخ أحمد وسام عبر قناة الناس: عقوق الوالدين قرين الشرك بالله

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقوق الوالدين يعتبر من الكبائر، ويأتي بعد الشرك بالله مباشرة، كما أخبرنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور»، لافتا إلى أن القرآن الكريم أيضا أخبرنا بقيمة بر الوالدين في قوله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر».

من زار قبر والديه كل جمعة مرة غفر الله له

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «العقوق قرين الشرك، فهما قرينان في الكبائر وإيمان الإنسان، طيب التوبة من كده إيه نعتذر لهما ونستغفر الله، ونسترضي والدينا، طيب اتوفوا فمن زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة مرة غفر له، وذلك ما أبلغنا به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة «الناس» فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.