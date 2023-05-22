إمام مسجد السيدة نفيسة يكشف عبر قناة الناس عن نصيحة النبي لعبدالله بن عباس

تحدث الدكتور علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، عن أهمية الجزء الديني في التربية وتنميته عند الأطفال منذ الصغر حتى يتقربوا إلى الله عزّ وجل ويؤدوا العبادات، موضحًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت له لفتة عظيمة مع عبدالله بن عباس عندما كان غلاما.

وأضاف «الجمال» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أنّ النبي صلى الله عليه سلم قال له «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله»، وذلك حتى يغرس فيه الأخلاق النبيلة والقيم.

إطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.