إمام مسجد السيدة نفيسة عبر قناة الناس: الصلاة بها طاقة إيجابية وروحية

قال الدكتور علي الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابي الجليل بلال بن رباح، أرحنا بالصلاة، كأن الصلاة فيها مدد ومعونة من الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يتغلب على مشكلات ومصاعب الحياة، كما قال الله عز وجل: «واستعينوا بالصبر والصلاة».

التغلب على متاعب الحياة

وأضاف «الجمال» خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أنّ الله جعل في الصلاة الطاقة الإيجابية والروحية والعون والمد والعلاج الدواء الذي يجعل الإنسان يتغلب على متاعب الحياة، وورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وجُعلت قُرة عيني في الصلاة».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.