مصطفى حسني على قناة الناس: الله قادر على إعادة بناء ما هُدم بنا

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للداعية الإسلامي مصطفى حسني، بعنوان «إيه أهم حاجة في علاقتك بربنا؟».

الله خلقنا أسوياء وملأ شخصيتنا بالقدرات

وقال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إنّ الله سبحانه وتعالى خلقنا أسوياء وملأ شخصيتنا بالقدرات والإمكانيات والمدد من عنده، لكن كسرتنا الحياة وبعض الأشخاص والمواقف أيضا، لذلك يجب علينا الاستعانة برب العالمين، كونه قادر على إعادة بناء ما هدم بنا، مستشهدا بالآية الكريمة: «إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ».

وأضاف حسني، خلال حواره عبر قناة الناس، أنّ هناك هدد يحدث في شخصية الإنسان يفسد قلبه ويشرّس طبعه في التعامل مع الأخرين، ولذلك يجب الاستعانة بالله كي نعيش بشكل سوي ونقدم على الله عز وجل بقلب سليم يوم القيامة، مستشهدا بالآية الكريمة: «يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.