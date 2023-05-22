أسامة الأزهري على قناة الناس: مصر ضمن 3 أماكن ميزها الله عز وجل

نشرت قناة الناس، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للدكتور أسامة الأزهري، الداعية الإسلامي، تحت عنوان «3 أماكن ميزها الله عز وجل.. الدكتور أسامة الأزهري يوضحهم».

3 أماكن ميزها الله عز وجل

وقال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إنّ الله سبحانه وتعالى ميز 3 أماكن فقط، وهي «الجنة الخلد، ومكة المكرمة، وأرض مصر الطاهرة».

وأضاف الأزهري، خلال حواره عبر قناة الناس، أنّ الله عز وجل جعل الجنة دار أمان بنزع الغل من القلوب، مع ما حشده الله من النعيم لأهل الجنة، مستشهدا بالآيات القرآنية: «إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ»، و«وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»، و«فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.