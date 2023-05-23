علي جمعة عبر قناة الناس: إضاعة الوقت على السوشيال ميديا مرفوض شرعا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي مصر السابق، إن إضاعة الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، تعد من باب الإدمان المرفوض شرعًا، لما قد يسبب ضرر، لافتا إلى أن هناك بعد أخلاقي لفكرة الذكاء الاصطناعي ليس فى ذاته، وإنما في استعماله.

تحريك صور الموتى نوع من أنواع الخيال

تابع عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي مصر السابق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس: «يعني تعميق الذكاء الاصطناعي وإنشاءه ليس فيه مشكلة، لكن البعد الأخلاقي أو الحرمانية هنا، تكون في طريقة استعماله، فيما يتم استخدامه، فالأمور بمقاصدها، برضوا هيختلف من المؤسسات والأفراد، فبيع البيانات هنا يختلف، إذا كان للتجسس أو البحث العلمي».

واستكمل: «تحريك صور الموتى وكأنهم أحياء وأيضا عمل صورة لبقرة بني إسرائيل هذا نوع من اللغو، وهذا موجود من زمان، ونوع من أنواع الخيال».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة «الناس» فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.