أشرف رشاد: القائمة المغلقة تضمن العمل في إطار حزبي

قال أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن تطبيق القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية يعتبر مفسدة ومهلكة سياسية، لأنه يتطلب إلغاء فكرة الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية، وهذا الأمر لا يستقيم في مصر لأن كل مواطن يُعطي صوته لمن يمثله في دائرته.

القائمة المغلقة تضمن العمل في إطار حزبي

وتابع «رشاد»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن التوزيع الجغرافي لمن ينجح في القائمة النسبية يتركز في مركز أو اثنين في المحافظة، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية مليئة بالخداع، ومحاولات لشراء الترتيب في القائمة، والبحث عن من يدفع أكثر للحصول على المرتبة الأولى في القائمة، وهذا سيدمر الأحزاب ذاتيًا من الداخل.

وأضاف أن القائمة المغلقة تضمن العمل في إطار حزبي، مشيرًا إلى أن الاحزاب غير الممثلة بشكل كبير في الشارع المصري، ستظلم عند تطبيق القائمة النسبية لأن ترتيب هذه الأحزاب في القوائم سيكون متأخرًا، وبالتالي لن تحصل على مكان داخل مجلس النواب.

الدولة حريصة على قيام المجالس المحلية بعملها في أسرع وقت

ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن أكثر حزب قام بتنظيم ندوات وورش عمل حول المجالس المحلية التي تمثل عصب العمل السياسي في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على أن تقوم المجالس المحلية عملها بأسرع وقت ممكن.