حسام الخولي: حزب مستقبل وطن يوافق على أي نظام انتخابي يتمتع بالسهولة

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن مصر تبني جمهورية جديدة، وهذا واضح من وجود مقومات لم تكن موجودة من قبل مثل الطرق والسكة الحديدة وتوافر الطاقة، وكم كبير من مشروعات البنية التحتية.

الحوار الوطني مطلوب باستمرار

وتابع «الخولي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين أن الحوار الوطني مطلوب باستمرار لأن الدولة المصرية تريد التقدم بشكل سريع، وهذا يتطلب الحوار المستمر بين الكتل والأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، فبدون هذا الاختلاف لن تتقدم أي بلد، فالاختلاف هو التنوع، وعدم وجود هذا التنوع يعني البقاء على تنفيذ فكر واحد.

حزب مستقبل وطن الأكثر تنظيمًا

ولفت إلى أن حزب مستقبل وطن يوافق على أي نظام انتخابي يتمتع بسهولة إجراء العملية الانتخابية، وأن يكون فرز الأصوات سهلا بعيدًا عن أي تعقيد، ففكرة فرز الأصوات خلال يومين أو ثلاثة أمر قد يكون غير مقبول خاصة أن الشعب المصري اعتاد على فرز الأصوات بشكل سريع تحت إشراف قضائي.

وأشار إلى أن مجلس النواب من الضروري أن يحتوي على خبراء ومختصين وشعبيين، مشددا على ضرورة الأخذ في الاعتبار في أي نظام انتخابي وجود كوتة للمرأة والإخوة الأقباط، لافتًا إلى أن مستقبل وطن أكثر الأحزاب تنظيمًا، وبالتالي لا يهتم بوجود نظام انتخابي بعينه؛ فالحزب مرن للغاية في القبول بأي نظام انتخابي تتوافق عليه القوى السياسية.