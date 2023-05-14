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حزب مستقبل وطن يؤيد القائمة المطلقة: تستوعب الكوتة وتفتت الكتل الصلبة

كتب:

رؤى ممدوح
07:57 م | الأحد 14 مايو 2023
الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن

الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد نظام القائمة المطلقة، وذلك كونه النظام الأمثل لأنه يتيح الجمع بين القائمة والنظام الفردي.

أسباب تأييد القائمة المطلقة

وقال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن لـ«الوطن» إن سبب تأييد القائمة المطلقة كونها القائمة التي تستوعب الكوتة المنصوص عليها في القانون بالإضافة إلى التمييز الإيجابي: «الكوتة تضمن تمثيل المرأة وتمثيل الشباب وده بنقدر نستوعبه في القائمة المطلقة بدون مشاكل في الانتخاب والفرز».

سلبيات القائمة النسبية

وتابع: «هناك إيجابيات للقائمة المطلقة منها التمثيل الحزبي من خلال القائمة وإثراء الحزبية بالإضافة إلى إمكانية التمثيل الفردي وتمثيل المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية»، لافتاً إلى السلبيات المترتبة على القائمة النسبية على حد تعبيره وهي كالتالي: «صعوبة في الانتخاب وصعوبة في فرز النتائج بالإضافة إلى تفتيت الكتل الصلبة داخل البرلمان كما أنّها تتسبب في خلافات كثيرة بين الأحزاب نظراً للترتيب».

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني

وشهدت جلسة الحوار الوطني التي انطلقت اليوم بأرض المعارض في مدينة نصر أولى الجلسات والتي تناولت المحور السياسي بما يتضمنه من لجان وقضايا أبرزها حقوق الإنسان والتمثيل الانتخابي، بالإضافة إلى تباين الآراء حول تأييد القائمة المطلقة أو النسبية.

 

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