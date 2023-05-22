إصابة شقيقتين بحروق بعد تعرضهما لصعق كهربائي في منزلهما بالبحيرة

أصيبت طفلتان شقيقتان بحروق وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء تعرضهما لصعق كهربائي داخل منزلهما بقرية ربع شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى إيتاي العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إصابة طفلتين بحروق في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى طفلتين مصابتين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة وكدمات وجروح متفرقة من الجسم، إثر تعرضهما لصعق كهربائي داخل منزلهما، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابتين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة أميمة محمود عبدالحميد، 13 سنة، طالبة، بحروق من الدرجة الثالثة في الفخد والقدم اليسرى واليد اليمنى وبتر في بعض أصابع اليد، وأبرار محمود عبد الحميد، 10 سنوات، طالبة، مصابة حروق من الدرجة الثالثة بالوجه والأنف والأصابع، مقيمتان بقرية كفر شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود.

ونُقلت الطفلتان إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.