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ضبط شخصين بـ5 كيلو حشيش في البحيرة

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأحد 21 مايو 2023
قوات الأمن _ صورة أرشيفية

قوات الأمن _ صورة أرشيفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة، شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة البحيرة حال استقلالهما ميكروباص قيادة أحدهما بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، و1000 قرص لعقار التامول المخدر، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي.

اعترافات المتهمين

وواجه رجال الشرطة المتهمين، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والسيارة لسهولة التنقل.

وقدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ300 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

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بقلم محمد بركات