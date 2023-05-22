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وفاة حماة الفنان هشام إسماعيل.. والعزاء غدا بمسجد آل رشدان

كتب:

أحمد حسين صوان
10:34 م | الإثنين 22 مايو 2023
هشام إسماعيل

هشام إسماعيل

قال الفنان هشام إسماعيل، إنّ والدة زوجته الفنانة شيماء عبد القادر، رحلت عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، وشُيعت الجنازة عقب صلاة الظهر في مسقط رأسها بسمنود في محافظة الغربية.

وكتب هشام إسماعيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء والدوام لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت اليوم إلى رحمة الله تعالى حماتى الغالية السيدة عائشة السعيد والدة زوجتي شيماء عبد القادر وأقيمت صلاة الجنازة بعد ظهر اليوم في سمنود».

موعد عزاء حماة هشام إسماعيل 

وأوضح هشام إسماعيل، أنّ الأسرة تستقبل العزاء غدًا الثلاثاء في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، لمدة 3 ساعات فقط، من السابعة حتى العاشرة مساءً.

مسرحية طيب وأمير

ويُقدم هشام إسماعيل، حاليًا مسرحية طيب وأمير، ويُشاركه البطولة كل من تامر فرج، عمرو رمزي، أحمد السلكاوي، شريف حسني، عيد عبد الحليم، نهى لطفي، رشا فؤاد، محمود الهنيدي، تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

 

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.