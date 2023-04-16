مسلسل جميلة الحلقة 25.. هشام إسماعيل يهدد شهيرة ويطلب 30 مليون جنيه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، تهديد شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، تهديد شهيرة والدة زوجته وتقوم بدورها سوسن بدر، بكشف كل أسرار ماضيها التي عرفها عنها، وتسعى لإخفائها منذ عدة سنوات، في حال إذا لم تستجب له وتقم بدفع 30 مليون جنيه مقابل صمته عن كل ما يعرفه.

مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، حاولت شهيرة والدة جميلة، معاتبة شريف على تطليقه ابنتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف، وطردها من المنزل بملابس النوم ومنع طفلتها عنها وذلك من خلال رسالة صوتية على الواتساب.

أحداث مسلسل جميلة

ورد شريف على رسالة شهيرة، بتهديده لها من خلال مخاطبته لها باسمها الحقيقي وهو صباح قبل تغييره إلى شهيرة، والإشارة إلى معرفته بكل أسرارها وماضيها بعد زيارته لرجب الرجل الغريب وزوجها السابق.

أزمات عائلة جميلة

وتسعى شهيرة لتهدئة شريف، وتأكيدها له أنها ستنفذ له كل طلباته، ولكن عليه الهدوء وعدم الحديث مع أحد بكل ما عرفه، وطلب منها 30 مليون جنيه مقابل أن يغض الطرف عن كل أسرارها.