رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مسلسل جميلة الحلقة 25.. هشام إسماعيل يهدد شهيرة ويطلب 30 مليون جنيه

كتب:

هبة أمين
09:37 م | الأحد 16 أبريل 2023
هشام إسماعيل في مسلسل جميلة

هشام إسماعيل في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، تهديد شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، تهديد شهيرة والدة زوجته وتقوم بدورها سوسن بدر، بكشف كل أسرار ماضيها التي عرفها عنها، وتسعى لإخفائها منذ عدة سنوات، في حال إذا لم تستجب له وتقم بدفع 30 مليون جنيه مقابل صمته عن كل ما يعرفه.

مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 25 بطولة ريهام حجاج، حاولت شهيرة والدة جميلة، معاتبة شريف على تطليقه ابنتها آية وتقوم بدورها سامية عاطف، وطردها من المنزل بملابس النوم ومنع طفلتها عنها وذلك من خلال رسالة صوتية على الواتساب.

أحداث مسلسل جميلة 

ورد شريف على رسالة شهيرة، بتهديده لها من خلال مخاطبته لها باسمها الحقيقي وهو صباح قبل تغييره إلى شهيرة، والإشارة إلى معرفته بكل أسرارها وماضيها بعد زيارته لرجب الرجل الغريب وزوجها السابق.

أزمات عائلة جميلة 

وتسعى شهيرة لتهدئة شريف، وتأكيدها له أنها ستنفذ له كل طلباته، ولكن عليه الهدوء وعدم الحديث مع أحد بكل ما عرفه، وطلب منها 30 مليون جنيه مقابل أن يغض الطرف عن كل أسرارها.

 

اقرأ المزيد:

مسلسل جميلة الحلقة 25.. ريهام حجاج تكتشف علاقة نيرمين وهشام

مسلسل جميلة الحلقة 24.. سوسن تتنازل عن المدرسة مقابل قتل رجب

مسلسل جميلة الحلقة 24.. نيرمين تنقذ زياد من تهمة المخدرات

مسلسل جميلة الحلقة 24.. أزمات ومؤامرت جديدة تواجه ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 23.. شريف يتوصل لعنوان الرجل الغريب

مسلسل جميلة الحلقة 23.. شيري تخطط للتخلص من زياد وإدخاله السجن

مسلسل جميلة الحلقة 23.. ريهام حجاج تستعين بضابط لفك لغز الرجل الغريب

مسلسل جميلة الحلقة 23.. سوسن بدر تفكر في بيع المدرسة بسبب زوجها السابق

مسلسل جميلة الحلقة 23.. شيري ومي تقعان في فخ ريهام حجاج

مسلسل جميلة الحلقة 23.. مواجهة نارية بين سوسن بدر وصبحي خليل

مسلسل جميلة الحلقة 23.. ريهام حجاج تسعى لاستغلال تسجيل صوتي ضد شيري

مسلسل جميلة الحلقة 23.. صدمة سوسن بدر لظهور زوجها السابق ونجاته من الموت

مسلسل جميلة الحلقة 22.. أكرم يكتشف خيانة صديقته بسبب مليون جنيه

مسلسل جميلة الحلقة 22.. شيري تسقط في فخ ريهام حجاج برسالة واتساب

مسلسل جميلة الحلقة 22.. اكتشاف نصب سامح الصريطي على زوجته

مسلسل جميلة الحلقة 22.. الرجل الغريب ينجو من الموت ويهدد بالانتقام
بقلم هبة أمين