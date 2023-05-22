مقرر «المحليات» بالحوار الوطني: الدستور نص على وجود موازنة مستقلة للمجالس

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني حول المحليات شمل جميع الخبراء في مجال الإدارة المحلية، الذين أجمعوا على أهمية المحليات، وسرعة إصدار قانون الانتخابات المحلية لكي تتواجد المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن.

المجالس المحلية غير موجودة منذ 12 عاما

وتابع «عبد الوهاب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن المجالس المحلية غير موجودة منذ 12 عامًا.

ميزانية المجالس المحلية تدرج داخل موازنة المحافظة

ولفت إلى أن الدستور تحدث على المجالس المحلية سواء فيما يتعلق بالانتخاب المباشر من المواطنين أو مساءلة القيادات التنفيذية أو شروط الترشيح أو وجود موازنات مستقلة للمجالس المحلية، مشيرًا إلى أن الدستور لأول مرة ينص على وجود موازنة مستقلة للمجالس المحلية، وفي السابق كانت ميزانية المجالس المحلية تدرج داخل موازنة المحافظة.