محمود محيي الدين: مناقشة الربط بين التمويل والعمل المناخي باجتماع بنك التنمية الإفريقي

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن مصر استضافت العام الماضي المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، واليوم تستضيف فعاليات اجتماع بنك التنمية الإفريقية بأعضائه الممثلين لأكثر من 50 دولة، لافتا إلى أن اجتماع البنك يتم كل عام في دولة من الدول الإفريقية لمناقشة جدول الأعمال والأمور المالية والإدارية ونشاط المؤسسة بشكل عام.

مجالات الاستدامة وتمويل العمل المناخي

وأوضح «محيي الدين» في حوار له على شاشة اكسترا نيوز، أن انعقاد اجتماع بنك التنمية الإفريقي في مصر له أبعاد متعددة خاصة في مجالات الاستدامة وتمويل العمل المناخي، وجاء الانعقاد لتعزيز المشاركة ودفع القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وناقشت الجلسات الرابط بين التمويل والعمل المناخي في ظل ارتباط العمل المناخي بفرص في مجال الزراعة والطاقة والصناعات الغذائية وإدارة المرافق.

تقديم التمويل المنصب على الاستثمار

وأشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة إلى أن أجندة شرم الشيخ للتوافق مع المناخ أكدت الجهود التي يبذلها بنك التنمية الإفريقية، مضيفا أن التحديات في القارة الإفريقية تستلزم نوعا معينا من الصياغة المحددة وليست قوالب جامدة لتقديم التمويل المنصب على الاستثمار.