محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة.. (فيديو)

قال الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة، حيث يتم إجراء مسابقة ومبادرات على مستوى محافظات الجمهورية في مشروعات مختلفة والمشروعات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم والمشروعات التي تتولاها المرأة ومشروعات وشركات ناشئة يتولاها الشباب، بالإضافة إلى مشروعات خدمة المجتمع.

تنفيذ المبادرة للسنة الثانية تواليا

وأضاف «محيي الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمل صالح مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «اكسترا نيوز»: «للسنة الثانية على التوالي تنفذ مصر هذه المبادرة حتى تشجع على دخول المتسابقين فيها، إذ إن تدشين مصر هذه المبادرة يعكس اهتمامها بالاقتصاد الأخضر».

مستجدات كثيرة حول العالم

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop 27: «هناك مستجدات كثيرة حول العالم وأنشطة اقتصادية كانت مهمة في السابق لم تعد مهمة الآن، كما أن الذكاء الاصطناعي يفتح مجالات عديدة جدا حيث يرفع الكفاءة والإنتاجية لكنه يهدد بعض مجالات العمل بالزوال أو بالاختفاء التدريجي، لذلك يهتم العالم بالاستثمار في البشر من خلال التعليم وتطوير المهارات وإدخال المجالات الجديدة في المناهج وبخاصة ما يرتبط بموضوعات التحول الرقمي والموضوعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وحسن استخدام قواعد البيانات».