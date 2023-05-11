محمود محيي الدين: مصر حققت نجاحا كبيرا في COP27 رغم التحديات العالمية

أعرب الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن سعادته لحصوله على الدكتوراة الفخرية من جامعة عين شمس، مشددًا على أنّ الجامعة أسهمت بشكلٍ كبير في نواحي الحياة كافة بمصر، إذ قدّمت أفضل الخبرات في كل مجالات التخصص منذ نشأتها في عام 1950.

الجامعة استعرضت إنجازاته

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الجامعة استعرضت بعض إسهاماته خلال حفل التكريم، والتي كان آخرها المشاركة في قمة المناخ COP27 رغم كل العقبات الدولية والتوتر السياسي بين أطراف العالم المختلفة وعدم الاتفاق على أولويات العمل المناخي بين الأطراف المختلفة، مؤكدا نجاح مصر بشكل كبير في مؤتمر قمة المناخ COP27.

نجاح مصر رغم التحديات

وتابع رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، بأنّه رغم كل هذه التحديات فإنّ مصر نجحت في استضافة المؤتمر من باب المشاركة رفيعة المستوى والتركيز على المضمون والملفات المهمة ذات الصلة بالعمل المناخي، وذلك بعد سنوات طويلةٍ من المفاوضات في تشكيل صندوق للخسائر والأضرار من أجل تقديم التمويل اللازم للدول المتضررة من تغير المناخ.