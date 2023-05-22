أيمن بهجت قمر عن استكمال تصوير فيلم أهل الكهف: أكبر أحلامي

أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر عن سعادته لاستئناف تصوير فيلم أهل الكهف، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أيمن بهجت قمر: «أنا مهما قلت مش هوصف قد إيه أنا عايز أشكر المنتج محمد رشيدي اللي حقق لنا النهارده حلمنا المؤجل ورجعنا نكمل تصوير فيلم أهل الكهف.. الفيلم اللي بعتبره من أكبر أحلامي واللي بعتبر أنه مغامرة فنية تتحسب للمنتج محمد رشيدي لازم نشجعه عليها لأنه ما اختارش الطريق السهل، دعواتكم وإن شاء الله نعمل عمل يليق بموضوعه وقصته وبأسماء صناعه.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم: غادة عادل، ومحمد فراج، وخالد النبوي، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، وبيومي فؤاد، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وجرى تصوير جزء كبير منه داخل مصر.