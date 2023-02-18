استئناف تصوير فيلم «أهل الكهف» في المغرب بعد عيد الفطر

أعلن المنتج محمد رشيدي عن موعد استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد «أهل الكهف»، وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وكتب المنتج محمد رشيدي منتج فيلم «أهل الكهف»، قائلا «بسم الله، توكلنا على الله، الحمد لله، تم الانتهاء من التعاقد مع كل الجهات الإنتاجيه بدولة المغرب لتصوير 70٪؜ متبقية من فيلم أهل الكهف».

موعد استكمال تصوير فيلم «أهل الكهف»

وقال المنتج محمد رشيدي «يبدأ التصوير بعد عيد الفطر لمدة شهر بإذن الله، ربنا يكملها على خير».

أبطال فيلم «أهل الكهف»

يذكر أن فيلم «أهل الكهف» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم غادة عادل، ومحمد فراج، وخالد النبوي، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، وبيومي فؤاد، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وتم تصوير جزء كبير منه داخل مصر.