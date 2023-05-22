استئناف تصوير فيلم «أهل الكهف» بعد أشهر من التوقف

أعلن المنتج محمد الرشيدي، استئناف تصوير فيلم «أهل الكهف» بطولة الفنان خالد النبوي، اعتبارًا من اليوم الاثنين، بعد فترة طويلة من التوقف، دامت أشهر.

ونشر محمد الرشيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة من كواليس الفيلم، فيما هنأه أيمن بهجت قمر مؤلف الفيلم، قائلًا: «يا رب يبارك يا رشيدي ويكرمنا ويكرمك على قد اللي أنت شيلته».

كان الفنان خالد النبوي، حمّس جمهوره قبل ساعات، لشخصيته في فيلم «أهل الكهف»، إذ نشر صورة تجمعه بالمخرج عمرو عرفة، وعلق عليها قائلًا: «شخصية جديدة بقى فيلم أهل الكهف عن مسرحية الأستاذ توفيق الحكيم.. سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.. وإخراج عمرو عرفة».

فيلم «أهل الكهف» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم غادة عادل، ومحمد فراج، وخالد النبوي، ومحمد ممدوح، وريم مصطفى، وبيومي فؤاد، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وتم تصوير جزء كبير منه داخل مصر.