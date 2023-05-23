أبطال الإسكندرية لألعاب «الترايثلون» يحققون إنجازا تاريخيا في 3 بطولات

حقق فريق الإسكندرية لألعاب الترايثلون خلال المشاركة في 3 بطولات بمدينة شرم الشيخ «البطولة العربية، والبطولة الأفريقية، وكأس مصر»، إنجازا تاريخيا يحسب لهم، بحضور فؤاد السعيد المدير الفني للفريق، ونسرين فؤاد المدرب العام، وفارس أبا زيد رئيس منطقة الإسكندرية للترايثلون، والكابتن إسلام عماد المدير التنفيذي للمنطقة.

وقال فؤاد السعيد مدرب فريق الإسكندرية للترايثلون في تصريحات لـ«الوطن» إن اللاعبين يتدربون بشكل منتظم وملتزمون بهدف تحقيق البطولات والمراكز الأولى، وما حققوه من إنجاز ليس جديدا عليهم لأنهم يتمتعون بروح البطولة وحقق أبطالنا المراكز الآتية:

- البطل الدولي كريم مصطفى، مركز أول عرب، مركز ثاني في إفريقيا، والمركز الأول كأس مصر اسبرنت ترايثلون مرحلة 16 حتى 19سنة.

- البطل الدولي صاحب المشاركة الدولية الأولى زياد سعيد المركز الأول عرب، والمركز الأول كأس مصر إسبرنت دواثلون مرحلة 15 حتى 19سنة.

- البطل الدولي معتز الذكي مركز أول أفريقيا، وأول كأس مصر سباق إسبرنت اكواثلون مرحلة 40 إلى 45.

- البطل الدولي عبدالله جادوا المركز الرابع إفريقيا، والمركز الرابع عرب والمركز الثالث كأس مصر دواثلون مرحلة 20 لـ24.

- البطل الدولي سفيان مصطفي المركز الثالث عرب دواثلون تحت 15سنة.

- البطل الدولي حذيفة محمود المركز الثالث كأس مصر تحت 15سنة إكواثلون.

- البطل الدولي أحمد محمود المركز الثالث عرب والثاني كأس مصر دواثلون تحت 11 سنة.

- البطل الدولي أحمد طارق صاحب المركز الرابع كاس مصر تحت 15سنة دواثلون.

- البطل الدولي محمد علاء صاحب المركز الرابع كأس مصر أكواثلون تحت 15سنة.

وأضاف مدرب الترايثلون بمنطقة الإسكندرية، أن جميع المشاركين من اللاعبين أبطال وعلى مستوى المسئولية، وكانت نتائج بنات فريقنا الأبطال كالتالي:

- البطلة الدولية بسملة سعيد المركز الثالث عرب، والمركز الثالث كأس مصر سوبر إسبرنت دواثلون مرحلة 15 سنة حتى 19.

- البطلة الدولية ملك علي المركز الرابع عرب مرحلة 15حتى 19.

- البطلة الدولية ليلى محمود المركز الثالث إفريقيا، والمركز الأول عرب والأول كأس مصر دواثلون تحت 15سنة.

- البطلة الدولية بسمله محمد المركز الأول عربيا وأفريقيا إسبرنت أكواثلون مرحلة 16 لـ19.

- البطلة الدولية آيسل سامح المركز الثالت عرب، والمركز الثالث جمهورية ترايثلون والمركزالثالث عرب أكواثلون تحت 11سنة.

- البطلة الدولية أروى سامح صاحبة المركز الثاني أفريقيا أكواثلون تحت 8 سنوات.

وكانت نتائج فريق التتابع دواثلون تحقيق مركز أول إفريقيا وعرب وكأس مصر، البطل الدولي كابتن معتز الذكي البطل الدولي أحمد مطرـ والبطلة الدولية جنى محمد.