5 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم.. العظمى تسجل 42

ترتفع درجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء نسبيا، لتسجل طقس حار إلى معتدل نهارا، على كل الأنحاء، ومائل للبرودة ليلا، بينما تسجل 5 مدن أعلى درجات حرارة بطقس اليوم، تتجاوز 40 درجة مئوية، تتركز جميعها بصعيد مصر، ليسود بها طقس شديد الحرارة نهارا، ومعتدل لمائل للبرودة ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل درجات الحرارة بها من 40 حتى 42 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل من 23 لـ25 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

تشهد المدن الأكثر حرارة بطقس اليوم الثلاثاء، سطوع الشمس وارتفاع الرطوبة، التي تجاوزت 39% مع نشوب رياح مثيرة للأتربة، ما يزيد من إحساس ارتفاع درجات الحرارة، خاصة بالظل، مع وجود شبورة، حيث يتوقع سقوط أمطار على جبال البحر الأحمر المجاورة للمدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم

تنشر «الوطن»، خريطة درجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء في 5 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة اليوم، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، والظواهر الجوية المتوقعة بكل منها، وفقا للأرصاد الجوية وهي:

- أسوان 42 درجة للعظمى، و25 للصغرى.

- أبو سمبل 40 درجة للعظمى، و41 درجة للصغرى.

- الأقصر 41 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى.

- قنا 40 درجة للعظمى، و24 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 40 درجة للعظمى، و23 درجة للصغرى