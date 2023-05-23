بريطاني يتبرع يوميا بنحو 8 ملايين جنيه.. كم بلغت ثروته الآن؟

يؤمن البعض بمقولة «اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب»، وهذا ما يفعله مليارد بريطاني بارز حيث يتبرع يوميا بـ 2.6 مليون دولار، أي نحو 107 ألف دولار في الساعة، مؤكدا أن هذا هو سبب زيادة ثروته.

ثروة كبيرة وتبرع يومي

ويبلغ البريطاني السير كريس هون، ممول صندوق التحوط، من العمر 56 عاما وتصل ثروته إلى 6.2 مليارات دولار أميركي، وتحدث لصحيفة «صاندي تايمز» موضحا أن مشاركة المادة مع 5 أطفال جائعين يدخل السعادة إلى قلبك خاصة أنه يمكنك إنقاذ حياة شخص مقابل 40 أو 100 دولار فقط.

تصدر قائمة السخاء العالمية

ويتصدر السير هون، قائمة صنداي تايمز للأشخاص الأكثر عطاءً تبرع بأكثر من 15% من ثروته، وفقا لمؤسسة صندوق استثمار الأطفال (CIFF) التي أنشأها عام 2004 للتركيز على تحسين حياة الأطفال في البلدان النامية وتحدي تغير المناخ، و تبرع لهذه المؤسسة بنحو 940 مليون دولار عام 2021.

سعادة كلما يتبرع

ويقدم السير هون المال من أجل أن يشعر بالسعادة الروحية لأنه تبرع من قبل بمبالغ منذ عدة سنوات وأدخل هذا لقلبه السرور، مؤكدا أنه يرى أن زيادة التبرع بالمال، يزيد الأموال التي يحصل عليها وهذا الأمر حيره كثيرا.