المصري أبو الكرم.. المنايفة: «اللي مايعرفش يقول عدس»

دائماً ما يَضرب أهالى المنوفية المثل والقدوة فى الكرم ومساعدة الغير، ولعل آخر ما قام به الأهالى هناك ولاقى إشادة كبيرة هو حملات الإفطار خلال شهر رمضان على الطرق العامة وإفطار المسافرين فى القطارات.

ومثّلت حملة إفطار الصائمين على الطريق الإقليمى المار بمركز الباجور فى المنوفية، صورة مشرفة لأهالى المحافظة، وكانت تنفّذ يومياً بإفطار 1000 مسافر على الطريق قبل وأثناء الإفطار، من خلال توزيع وجبات ساخنة تشمل لحوماً وأسماكاً ودواجن وغيرها من الطعام الساخن يومياً فى مشهد بديع، يشارك فيه عشرات المتطوعين من أهالى قرية زاوية جروان بمركز الباجور.

وقال أيمن الدهشورى، مؤسس المبادرة، لـ«الوطن»، إن هذا العام هو الثالث عشر على التوالى للمبادرة بمشاركة عدد كبير من الشباب، ويتم فيها ذبح المواشى لتوزيعها على غير القادرين وإطعام المسافرين على الطريق الإقليمى يومياً من خلال الوجبات والمياه والعصائر والتمور، مؤكداً أن المنايفة دائماً أهل كرم وخير وهذا معروف عنهم لكل من عاشرهم.

ومن أهم المبادرات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، هى «المنايفة بيفطّروا القطارات» وهى المبادرات التى يقوم فيها عدد كبير من الشباب فى كل محطة قبل الإفطار بتوزيع الوجبات على ركاب القطارات، فتكاد لا تخلو محطة قطار فى المنوفية من حملة لإفطار الصائمين، وأبرز النماذج هو شباب أشمون الذين وزعوا وجبات يومياً على ركاب قطارين كاملين طوال رمضان الماضى.