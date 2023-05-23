فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى بكفر الشيخ اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن قرية الحوة بمركز بيلا، ومنطقة الكشلة بمدينة دسوق، لأعمال الصيانة.

فصل الكهرباء لأعمال الصيانة

وقال قطاع الكهرباء، إنَّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محولات كهرباء قرية الحوة بمركز بيلا، اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لعمل صيانة على المغذي، موضحا أن المنطقة المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي قرية الحوة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالقرية المذكورة وتوابعها.

وأوضح قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنه يتم أيضا فصل التيار الكهربائي عن منطقة الكشلة بالكامل بمدينة دسوق، بداية من مستشفى المبرة حتى فم الصعيدي، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة.

رفع كفاءة الخدمة

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.