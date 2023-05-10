فصل التيار الكهربائي عن 29 منطقة بالعريش للصيانة الدورية غدا

أعلنت شركة الكهرباء بشمال سيناء فصل التيار الكهربائي عن 29 منطقة بمدينة العريش لعمل الصيانة الدورية، غدا، بدءا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الـ5 مساء، وذلك لعمل صيانة على المحطة البخارية بالمساعيد، وذلك الصيانة الدورية.

مناطق فصل التيار الكهربائي بالعريش للصيانة

وأوضحت الشركة أنه يجرى فصل التيار الكهربي عن مناطق «السكاسكة - النجمة - شارع جندل - شارع الصاغة - منطقة 6 أكتوبر - خلف مستشفي العريش العام - شارع الأزهر - سوق السمك - منطقة نقابة المهندسين والمحامين - شارع جسر الوادي - بركة حليمة - حي المغاربة».

مناطق إضافية تشهد فصل الكهرباء للصيانة

ينقطع التيار الكهربائي عن مناطق «مسجد النصر - الساحة الشعبية - العتلاوي - شارع 23 يوليو - شارع المطار - المركزي - الموقف الجديد - ديوان عام المحافظة - المستشفي - عاطف السادات - المنطقة الصناعية بجوار الموقف الجديد - المرحلة الرابعة - العبور - ضاحية السلام - المطاحن - المدينة الشبابية - أبي صقل»، وأشارت الشركة إلى عودة الكهرباء بعد تمام أعمال الصيانة.

ومن جهة أخرى عاد التيار الكهربائي لقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك بعد إصلاح الكوابل الرئيسية، وتركيب مولدات جديدة، ومحولات على طريق الجورة الرئيسي.