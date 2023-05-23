تغيرات جوية مفاجئة في طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح

تغيرات جوية مفاجئة تشهدها حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في عدد من المحافظات، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على عدد من المناطق، بينها محافظات السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في عدد من المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم في المحافظات

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فرص سقوط الأمطار في المحافظات المتوقع فيها الأمطار، تكون بين 20% إلى 40%، وتكون أكثر قوة، مصحوبة بالرعد في جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر، موضحة أن حركة الرياح تكون في أغلب المحافظات، وتكون نشطة بسرعة تصل إلى 34 كيلومترا في الساعة في محافظات جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

تقرير هيئة الأرصاد الجوية، يشير إلى أن درجات الحرارة مستقرة، رغم فرص سقوط أمطار ونشاط الرياح في عدد من المحافظات، على أن تكون مائلة البروده في الساعات المتأخرة من الليل، وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 العظمى و21 الصغرى.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 36 العظمى و23 الصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية: 30 العظمى و20 الصغرى.

جنوب سيناء: 42 العظمى و24 الصغرى.

شمال الصعيد: 36 العظمى و23 الصغرى.

جنوب الصعيد: 42 العظمى و24 الصغرى.