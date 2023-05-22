الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم بالمحافظات: رياح مثيرة للرمال والأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات طقسا معتدلا خلال الصباح الباكر، يصبح حارًا على مدار النهار على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، فيما يكون حارا بشدة على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، فيما يتحوّل إلى معتدل ليلًا على مختلف الأنحاء.

وفي هذا الصدد، تستعرض "الوطن" حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين.

حالة الطقس اليوم الاثنين

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الاثنين فإنّه من المتوقع أنّ تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على أنحاء متفرقة من البلاد.

الطقس اليوم في القاهرة الآن

وفيما يخص حالة الطقس في القاهرة الآن، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس حار خلال النهار، كما تشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تبلغ سرعتها 34 كيلو متر في الساعة، ويسود طقس غائم جزئيًا طوال النهار، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 بينما تسجل الصغرى 20 درجة.

حالة الطقس في مصر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين نظرًا للظواهر الجوية التي تضرب مختلف الأنحاء والتي تأتي كالتالي:

الوجه البحري: يسود طقس غائم جزئيًا، فضلًا عن رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تبلغ سرعتها 34 كيلو مترًا في الساعة.

السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس غائم جزئيًا، وسط وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، ورياح نشطة تبلغ سرعتها 32 كيلو مترًا في الساعة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تبلغ سرعتها 44 كم/س.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، فضلًا عن رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تبلغ سرعتها 36 كم/س.

شمال الصعيد: فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، فضلًا عن رياح نشطة تبلغ سرعتها 34 كم/س.

جنوب الصعيد: فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% ورياح معتدلة تبلغ سرعتها 20 كم/س.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وسجلت درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر بحسب هيئة الأرصاد الجوية الدرجات العظمى والصغرى كالتالي:

الوجه البحري: 35 والصغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة.