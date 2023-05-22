حالة الطقس غدا الثلاثاء 23 مايو 2023.. ارتفاع في الحرارة ورياح وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء 23 مايو 2023، متوقعة أن يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وترتفع درجة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس في المساء

ويسود في المساء طقس لطيف في أول الليل يميل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فتراتٍ متقطعة، فضلاً عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 21.

- العاصمة الإدارية 32 - 20.

- أكتوبر 31 - 20.

- بنها 32 - 21.

- دمنهور 31 - 20.

- وادي النطرون 32 - 22.

- كفر الشيخ 31 - 23.

- المنصورة 31 - 19.

- الزقازيق 32 - 21.

- شبين الكوم 32 - 21.

- طنطا 31 - 20.

- دمياط 29 - 19.

- بورسعيد 30 - 20.

- الإسماعيلية 33 - 20.

- السويس 32 - 21.

- العريش 31 - 18.

- رفح 31 - 18.

- رأس سدر 35 - 20.

- نخل 32 - 13.

- كاترين 30 - 11.

- الطور 33 - 20.

- طابا 32 - 20.

- شرم الشيخ 36 - 23.

- الإسكندرية 25 - 18.

- العلمين الجديدة 25- 18.

- مطروح 24 - 19.

- السلوم 25 - 18.

- سيوه 30 - 20.

- رأس غارب 35 - 23.

- الغردقة 35 - 23.

- سفاجا 36 - 22.

- مرسى علم 35 - 23.

- شلاتين 31 - 23.

- حلايب 30 - 24.

- أبو رماد 28 - 23.

- رأس حدربة 28 - 23.

- الفيوم 35 - 22.

- بني سويف 35 - 22.

- المنيا 36 - 23.

- أسيوط 36 - 23.

- سوهاج 38 - 23.

- قنا 40 - 24.

- الأقصر 41 - 23.

- أسوان 42 - 25.

- الوادي الجديد 39 - 23.

- أبو سمبل 40 - 24.