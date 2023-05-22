تحذير من حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية على 10 محافظات ورياح محملة بالأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، إذ تشهد البلاد سقوط أمطار رعدية على 10 محافظات، مع هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة، وطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ويمتد حتى جنوب الصعيد، مع طقس معتدل الحرارة نهارا لطيف ليلا، مائل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، تتعرض الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة 20%، وتسجل العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وتبلغ سرعة الرياح 32 كيلومترا في الساعة.

فيما تشهد محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وقنا والأقصر وأسوان وسوهاج والفيوم والوادي الجديد والمنيا وشمال سيناء سقوط أمطار رعدية بنسبة تصل إلى 40%، مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم.

درجات الحرارة في المحافظات غدا الثلاثاء

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الثلاثاء جاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.

شمال سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

وعن سرعة الرياح غدا في المحافظات، تسجل أقصى سرعة في محافظات جنوب الصعيد، حيث تبلغ سرعتها 34 كيلومترا في الساعة، بينما تكون حالة الأمواج في البحر الأحمر معتدلة، ويصل ارتفاعها إلى 1.75 متر، وحركة الأمواج بالبحر الأحمر معتدلة تصل إلى 1.5 متر.