إعلان حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في مناطق أوكرانية بينها كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب، للتحذير من غارات جوية في مناطق: «كييف، ميكولايف، خاركيف، بولتافا، دنيبروبتروفسك، تشرنيهيف، سومي، أوديسا»، والأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» في مقاطعة زابوريجيا وخيرسون.

وسمع دوي انفجارات في خاركيف، على خلفية إنذار الغارة الجوية الذي جرى الإعلان عنه في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 16 مرة خلال يوم

وقصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك، 16 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وأطلقت 88 ذخيرة مختلفة من بينها عيارات 152، و155 ملم، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما طفل.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده تعتبر النشاط العسكري البيولوجي للغرب، تهديدًا لأمنها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، شرعت في بناء وتحديث مختبرات ميكروبيولوجية حول العالم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أعرب وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن قلق «الرباط»، من الأزمة الأوكرانية، لأنها لها عواقب اقتصادية سلبية، بما في ذلك بالنسبة لبلاده، كما أنها تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين، مضيفا عقب لقاء مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا، أن بلاده تتخذ موقفا محايدا من الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.