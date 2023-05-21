زيلينسكي يلمح لحزمة مساعدات كندية جديدة إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كندا وأوكرانيا تعملان على حزمة جديدة لمساعدة كييف، في أزمتها الراهنة مع روسيا.

علاقات قوية بين أوكرانيا وكندا

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، عندما سألته شبكة «جلوبال نيوز» الكندية عما إذا كانت كندا قد فعلت ما يكفي في الأشهر الأخيرة لدعم المجهود الحربي الأوكراني.

وقال زيلينسكي: «أود أن تفهم أن لدينا علاقات قوية مع كندا، نعمل على شيء ما، ربما لا يمكن التعليق عليه علنًا».

والتقى رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، والرئيس الأوكراني في وقت سابق من اليوم الأحد، ولم تعلن كندا عن أي أسلحة جديدة أو مساعدات لأوكرانيا بعد اللقاء.

وأعلنت عدة دول عن تقديم مساعدات لأوكرانيا، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت عن تقديم حزمة بقيمة 375 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا، تتضمن ذخيرة جديدة ومدفعية وعربات مدرعة.

فرض عقوبات على الأفراد والشركات الروسية

وأعلنت كندا، الخميس الماضي، فرض عقوبات إضافية على الأفراد والشركات الروسية، كما قال ترودو اليوم الأحد إنه منفتح على تدريب القوات الجوية الملكية الكندية الطيارين الأوكرانيين.

وقال ترودو: «نحن بالتأكيد لا نعارض المساعدة بكل أنواع الطرق المختلفة»، وسبق لكندا أن أرسلت مليارات الدولارات من المساعدات والأسلحة إلى أوكرانيا، منذ بداية الأزمة، بما في ذلك شحنة ضمت 8 دبابات قتالية متطورة من طراز «ليوبارد 2».