قصف أوكراني كثيف على أراضي دونيتسك.. 38 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك 38 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، باستخدام 148 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152، و155ملم، فيما أسفرالقصف عن إصابة 4 مدنيين، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية..

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، وجيش بلاده بالسيطرة على مدينة باخموت أو «أرتيوموفسك» شرق اوكرانيا، ووجه المسؤول الروسي، برفع أسماء أبطال العملية لتقليدهم أوسمة الشرف التي استحقوها، وفقا لبيان أصدرته الرئاسة «الكرملين».

وفي وقت سابق، أعلن مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، فرض القوات الروسية سيطرتها الكاملة على مدينة باخموت، بعد 224 يوما من القتال.

وأضاف بريجوجين، أن «مجموعة فاجنر»، ستسحب وحداتها من باخموت للاستراحة، وستسلّم المدينة للجيش الروسي، يوم الخميس المقبل.

من جانبه، حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، الغرب من تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة «إف 16»، مؤكدا أن جهود الغرب تنطوي عليها مخاطر هائلة بالنسبة له.

جروشكو: بلادنا لديها كل الوسائل لتحقيق أهدافها المحددة

وأضاف جروشكو، أن «موسكو» لديها كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها المحددة، فيما أشار عضو مجلس «الاتحاد الروسي»، السناتور أليكسي بوشكوف، إلى أن يمكن إصلاح الغرب وتحريره من الصورة المغرورة للتفكير فقط من خلال تغيير مكانه في العالم.

وأضاف السناتور بوشكوف، عبر «تليجرام»، ردًا على بيان سفارة «بكين» لدى المملكة المتحدة، بشأن عدم قبول دول مجموعة السبع «الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا»، التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، أن دول المجموعة تعتنق حتى الآن مبادئ «الحرب الباردة».

الرئيس الشيشاني: الرئيس الروسي حساس جدا

وفي جمهورية الشيشان الروسية، قال الرئيس رمضان قديروف، إن بفضل بوتين، يتم حل أعقد المسائل في كافة مناطق روسيا، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى عمله في فريق الرئيس الروسية لفترة طويلة.

وأوضح قديروف، أن خلال تجربته الخاصة، في العمل بفريق الرئيس الروسي، إن بوتين قائد عملي وحساس جدا، وأضاف الرئيس الشيشاني، أن الرئيس الروسي يحظى بشعبية منقطعة النظير في منطقة شمال القوقاز الروسية بأكملها.

وأعرب الكثير من المشاركين في منتدى«روسيا والعالم الإسلامي» في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، بمشاركتهم عن دعمهم لروسيا، وفقا لما أعلنته مديرة مجلس «الأعمال الروسي العربي»، تاتيانا جفيلافا، في حديث لشبكة «آر تي» الروسية.