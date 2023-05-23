هجوم أوكراني بمسيرة على منطقة بيلجورود الروسية

قصفت القوات الأوكرانية، قرية بوريسوفكا في منطقة بيلجورود الروسية، ولم يخلف عنه إصابات، وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن القصف نتج عن هجوم بمسيرة أوكرانية، ألقت عبوة ناسفة.

وفي وقت سابق، قال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، الواقعة جنوب غرب روسيا، قرب الحدود مع أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية، قصفت مرة واحدة، مدينة جريفورون ومرتين قرية بوريسوفكا، مشيرا إلى تحطم سف أحد المباني، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.