وقوع انفجار بمقاطعة بيلجورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية

قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن انفجارا قويا وتسبب في اندلاع حريق بالقرب من بلدة شيبيكينو بمقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا، قرب الحدود مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قوات فاجنر العسكرية الخاصة، على مدينة أرتيوموفسك «باخموت» شرق أوكرانيا، بدعم جوي ومدفعي من الجيش الروسي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، أكد نائب وزير الخارجية، أندريه ميلنيك وجود عجز بنسبة الثلث في تمويل الوزارة، محذرا من استنفاد ميزانية الوزارة حتى شهر أكتوبر المقبل.

وأشار ميلنيك إلى ضرورة زيادة عدد البعثات الدبلوماسية لأوكرانيا، لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.