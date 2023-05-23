طلاب إعلام عين شمس يبتكرون أبلكيشن «إنعاش» لإنقاذ الحالات الحرجة

حصد أبلكيشن «إنعاش»، المركز الأول على مستوى مشروعات تخرج لمجموعة طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلان بكلية الأداب قسم إعلام جامعة عين شمس، بتقييم وحضور مجموعة من المحكمين والأساتذة وكبار المتخصصين في مجال الإعلانات.

فكرة مشروع تخرج

قالت آية أبو بكر، المدرس المساعد المشرف على مشروع «إنعاش»، فى مداخلة هاتفية لـ فضائية «إكسترا نيوز»، إن مشروع إنعاش عبارة عن تطبيق إلكتروني، فكرة مشروع تخرج لطلاب الفرقة الرابعة بكلية الآداب جامعة عين شمس قسم إعلام.

البحث عن أقرب رعاية مركزة

وأضافت المشرف على مشروع «إنعاش»، أن فكرة مشروع «إنعاش» تقوم على أنه يتيح للمستخدم البحث عن أقرب رعاية مركزة وحضانة أطفال أو بنك دم.

الحالات الحرجة

تابعت المدرس المساعد المشرف على مشروع «إنعاش»، أن التطبيق يعتمد على عنصر السرعة، الذي يكون حاسم لمثل تلك الحالات الحرجة، حيث أن التطبيق يوفر له أقرب رعاية مركزة، حسب الموقع الجغرافي الذي يتواجد به الشخص.