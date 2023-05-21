«نوعية بنها» تناقش مشروعات تخرج قسم الإعلام التربوي

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة بنها حفلا لمناقشة مشروعات تخرج طلاب قسم الإعلام التربوي الدفعة الـ 29 الصحافة والإذاعة والتليفزيون والمسرح، برعاية الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد الكلية و الدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأشرف على المشروعات الدكتور هاني شفيق رمزي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والمشرف على القسم والدكتور محمود منصور هيبة أستاذ الإعلام بالكلية.

مشروعات الصحافة والإذاعة والتليفزيون

قال الدكتور محمود منصور هيبة المشرف العام على مشروعات الطلاب أن مناقشة المشروعات المقدمة من الطلاب بالقسم استمرت على مدار يومين نوقش في اليوم الأول مشروعات المسرح وفي اليوم الثاني نوقشت مشروعات الصحافة والإذاعة والتليفزيون التي جاءت ممثلة في مجموعة من الإصدارات الصحفية المتميزة التي قام الطلاب بتنفيذها وإخراجها خلال العام الدراسي بالإضافة لعدد من التقارير التليفزيونية والأفلام التسجيلية ومجموعة من البرامج الإذاعية المختلفة.

شارك في التقييم الدكتور محمد منصور هيبة الخبير الإعلامي والمستشار الإعلامي لجامعة القاهرة ومحمد هلال رئيس القناة الثالثة بالتليفزيون المصري والكاتب الصحفي عبد النبي الشحات رئيس تحرير جريدة المساء والجمهورية «أون لاين»، والدكتور حسام عزت رئيس إذاعة القاهرة الكبرى والدكتور سعيد نجيب كبير مخرجي التليفزيون بالقناة الثالثة والمستشار الإعلامي لمعهد الإذاعة والتليفزيون.

أفكار مبتكرة في مشروعات تخرج الطلاب

وأشادت لجان التقييم على مدار اليومين بمشروعات تخرج الطلاب وأبدت اللجنة إعجابها بأفكار المشروعات وأداء الطلاب المتميز وعرضهم الجيد لمشرعات تخرجهم.

واكد عميد الكلية في كلمته أن هناك مجهودًا كبيرًا يبذل بقسم الإعلام بجميع تخصصاته، مؤكداً أن حضور إعلاميين ومتخصصين لمناقشة المشروعات للطلبه يثري فكر الشباب بالعديد من الإبداعات ويسهم في منحهم خبرات جديدة، بما يملكونه من فكر وعلم ومعرفة.

وأشاد عميد الكلية بأعمال الطلاب وبالمستوى المتميز لهم وأثنى على اختيارات مشروعات التخرج، التي تخدم المجتمع في مجالات عديدة لافتا الى أن فرصة الطلاب كبيرة بوجود مجموعة من المتخصصين الذين يفتحون لهم أبواب خبراتهم ويضيئون لهم الطريق بما يملكونه من علم وفكر يُعد إضافة للطلاب تمنحهم القدرة على مواصلة الطريق بثبات مؤكداً أن هذا اللقاء يرقى لمستوى المؤتمر الطلابي الذي يناقش قضايا إعلامية وليس تقييماً لمشروعات التخرج فقط.

أشادت الدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالقيم الإعلامية الكبيرة التي أتت ولاءا وانتماءا لكلية التربية النوعية وللقامات العلمية بها وأنه من حسن حظ طلاب دفعة قسم الإعلام بالكلية أن يساهم في تقييم مشروعات تخرجهم رؤساء تحرير أساتذة بكليات الإعلام والإذاعة والتليفزيون، وأشادت بالمشاريع المقدمة من الطلبة والطالبات.

ووجه الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة والخبير الإعلامي نصيحة لأبنائه الطلاب قائلاً: أبنائي الطلاب عليكم أن تنصتوا دائماً لأساتذتكم لكي تتعلموا منهم ولا تغفلوا ما يقولوه لكم لتتمكنوا من بناء شخصيتكم وبناء وطنيتكم وهذه هي سمات القادة الإعلاميين.

وشدد الكاتب الصحفي عبد النبي الشحات من خطورة انسياق الطلاب للشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن طلاب قسم الإعلام هم حملة التجديد وهم قادة الفكر والتنوير في المستقبل، مطالبا بضرورة مواكبة المناهج الدراسية مع سمات العصر وتتماشى مع معطياته.

ولفت محمد هلال رئيس القناة الثالثة الى انه سيتم مشاركة القناة لأعمال الطلاب من خلال عرض مشروعات التخرج على شاشة القناة الثالثة.