مقرر «أولويات الاستثمار» بالحوار الوطني: نركز على إزالة معوقات المستثمر المحلي

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني يعمل على إزالة المعوقات أمام الصناعة، والنهوض بالصناعة المصرية، لافتا إلى أن الحوار الوطني، حرك الحياة السياسية والاقتصادية في مصر بشكل مباشر.

خريطة مصر الصناعية

أضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سى»، المذاع على قناة «دي إم سى»، أن لدينا غدا في جلسات الحوار الوطنى موضوعين، حيث سيتم توضيح خريطة مصر الصناعية.

ولفت أيمن محسب، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، ستنهي إجراءات طويلة تعيق المستثمرين، متابعا «سنناقش في الحوار الوطني معوقات التنمية الصناعية والاستثمار».

المستثمر المحلي

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: «نناقش خريطة مصر الصناعية، وأهميتها للاستثمار في جلسة الحوار الوطني»، موضحا أن الحوار الوطني سيلقي الضوء على المستثمر المحلي والمعوقات التي تواجهه.