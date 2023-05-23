هل يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت؟ الإفتاء تجيب

يستعد المسلمون للعيد الأضحي المبارك، والذي يؤدون خلاله سنة الأضحية، وكان مجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر الشريف قد تلقى سؤالا عبر صفحته الرسمية يقول هل يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت؟.

يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت

وأجابت لجان الفتوى بالمجمع عبر الصفحة الرسمية، بأنه يجوز للابن أن يضحي عن أبيه الميت على الراجح من أقوال أهل العلم، ويصل ثواب الأضحية إلى أبيه الميت بإذن الله.

موقف لصحابي عن الأضحية

وأوضحت لجان الفتوى أن ذلك هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال أبو داود صاحب السنن في باب الأضحية عن الميت، حيث ذكر بإسناده عن حنش فقال: رأيت عليا رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه، وكان ذلك بعد وفاة النبي.

الأضحية نوعان

وقالت دار الإفتاء المصرية إن الأضحية تجزئ عن المضحى وعن أهل بيته، وحددت نوعين رئيسيين للأضحية على النحو التالي:

النوع الأول: الغنم من الضأن أو الماعز

وفي هذا النوع، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواحدة منها تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته فقط، وإن هذا النوع لا يجوز فيه التشارك بين أكثر من شخص بنية الأضحية.

النوع الثاني: الإبل والبقر والجاموس

وفي هذا النوع، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الواحدة منها يمكن أن تجزئ حتى سبعة أفراد، ولكن وضعت شرطا لذلك، وهو ألا يقل نصيب الفرد فيها منهم عن السُبع، وأنه إذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.